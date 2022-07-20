МОСКВА, 20 июл /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду завершили торги ростом на общерыночном оптимизме, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднялся на 0,77% — до 3304,72 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,71%, до 2210,46 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,13%, до 20895,5 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,67%, до 2386,85 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,65%, до 6759,2 пункта, японский Nikkei 225 поднялся на 2,67%, до 27680,26 пункта.

Азиатские фондовые рынки завершили торги среды ростом под влиянием общей тенденции мировых бирж. Так, инвесторы в США и Европе оценивают перспективы ужесточения монетарной политики мировых центробанков.

На этой неделе, в четверг, будут опубликованы результаты заседания Европейского центробанка, а 27 июля — Федеральной резервной системы США. Трейдеры полагают, что американский регулятор не будет ужесточать монетарную политику слишком резко.

Так, 64,4% аналитиков, опрошенных CME Group, прогнозируют, что ФРС США повысит учетную ставку на 75 базисных пунктов. Еще на прошлой неделе большинство аналитиков склонялись в сторону более "ястребиного" сценария, ожидая повышения ставки на 100 базисных пунктов.