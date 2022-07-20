МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы в среду не показывают единой динамики, трейдеры оценивают корпоративные новости, ожидая позднее в ходе торгов статистику из США, свидетельствуют данные торгов. Азиатские фондовые биржи закрылись ростом на общерыночном оптимизме

По состоянию на 13.45 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,11%, до 31 755 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — рос на 0,05%, до 12 279,75 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — уменьшался на 0,08%, до 3 934,5 пункта.

Позднее в ходе торгов будет опубликована статистика по рынку недвижимости в США. Эксперты полагают, что число сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в июне снизилось до 5,38 миллиона с показателя мая в 5,41 миллиона сделок.

В целом инвесторы в США остаются более оптимистичными на фоне сезона корпоративной отчетности. Так, акции Netflix дорожают на предторгах на 6,3%. В своем финотчете компания сообщила, что во втором квартале потеряла почти один миллион подписчиков, что при этом оказалось меньше ожидаемого падения на два миллиона. Компания ожидает, что восстановит потери в третьем квартале.

Рынки также продолжают оценивать, с какими темпами Федеральная резервная система (ФРС) США будет повышать ставку на заседании на следующей неделе. По данным CME Group, 64% аналитиков прогнозируют увеличение ставки на 75 базисных пунктов, до 2,25-2,5%, 36% аналитиков закладывают повышение сразу на 100 базисных пунктов, до 2,5-2,75%.

Аналитики предупреждают, что в целом ситуация в экономике остается неопределенной. "Несмотря на более позитивную торговую сессию во вторник, мы не ожидаем устойчивого улучшения рыночных настроений, пока у инвесторов не появится большей ясности об экономическом прогнозе, политике центробанков и политических рисках", — сообщил старший инвестиционный директор UBS Global Wealth Management Марк Хэфеле (Mark Haefele), мнение которого приводит портал MarketWatch.