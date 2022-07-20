Фьючерсы на биржи США колеблются на разнонаправленных факторах в среду
МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы в среду не показывают единой динамики, трейдеры оценивают корпоративные новости, ожидая позднее в ходе торгов статистику из США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.45 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,11%, до 31 755 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — рос на 0,05%, до 12 279,75 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — уменьшался на 0,08%, до 3 934,5 пункта.
Позднее в ходе торгов будет опубликована статистика по рынку недвижимости в США. Эксперты полагают, что число сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в июне снизилось до 5,38 миллиона с показателя мая в 5,41 миллиона сделок.
В целом инвесторы в США остаются более оптимистичными на фоне сезона корпоративной отчетности. Так, акции Netflix дорожают на предторгах на 6,3%. В своем финотчете компания сообщила, что во втором квартале потеряла почти один миллион подписчиков, что при этом оказалось меньше ожидаемого падения на два миллиона. Компания ожидает, что восстановит потери в третьем квартале.
Рынки также продолжают оценивать, с какими темпами Федеральная резервная система (ФРС) США будет повышать ставку на заседании на следующей неделе. По данным CME Group, 64% аналитиков прогнозируют увеличение ставки на 75 базисных пунктов, до 2,25-2,5%, 36% аналитиков закладывают повышение сразу на 100 базисных пунктов, до 2,5-2,75%.
Аналитики предупреждают, что в целом ситуация в экономике остается неопределенной. "Несмотря на более позитивную торговую сессию во вторник, мы не ожидаем устойчивого улучшения рыночных настроений, пока у инвесторов не появится большей ясности об экономическом прогнозе, политике центробанков и политических рисках", — сообщил старший инвестиционный директор UBS Global Wealth Management Марк Хэфеле (Mark Haefele), мнение которого приводит портал MarketWatch.
https://1prime.ru/Index/20220720/837547145.html