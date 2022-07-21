МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Основной индекс итальянского рынка акций — FTSE MIB — падает на 2,7% на отставке премьер-министра Италии Марио Драги, свидетельствуют данные торгов. Европейские биржи снижаются перед заседанием ЕЦБ

По состоянию на 11.24 мск индекс снижался на 2,74% — до 20764 пунктов.