МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе торгов четверга усиливает снижение: индекс Мосбиржи теряет около 2% и опускался до 2022,16 пункта, впервые с 24 февраля, следует из данных торгов. Акции Polymetal обновили многолетний минимум

К 12.15 мск индекс Мосбиржи теряет 1,97%, до 2034,4 пункта. Индекс Мосбиржи с начала торгов показывает негативную динамику и максимально опускался на 2,56%, до 2022,16 пункта, впервые с 24 февраля. Долларовый индекс РТС снижается на 2,79%, до 1155,66 пункта.

В лидерах падения акции Polymetal (8,71%), "Мечела" (-6,08%), "Распадской" (-5,36%), НЛМК (-4,07%), НМТП (-3,8%).