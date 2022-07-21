МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы в четверг торгуются со слабой динамикой, инвесторы предпочитают сохранять осторожность и воздерживаться об крупных инвестиций, свидетельствуют данные торгов. Индекс Мосбиржи усилил снижение в ходе торгов

По состоянию на 13.39 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,15%, до 31803 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — рос на 0,22%, до 12493 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,01%, до 3962,75 пунктов.

Инвесторы в США в четверг сохраняют осторожность и отказываются от крупных инвестиций в акции. Такому тренду способствует общерыночная динамика в мире. Так, в скором времени ожидается публикация итогов заседания Европейского центробанка, и аналитики ожидают повышения ставки ЕЦБ впервые с 2011 года. Европейский регулятор ранее анонсировал планы повысить ставку на 25 базисных пунктов, а во вторник СМИ сообщили, что ЕЦБ может рассмотреть повышение ставки на 50 базисных пунктов.

На следующей неделе к решению по монетарной политике должна прийти и Федеральная резервная система США. Большинство аналитиков, опрошенных CME Group, ожидают повышения учетной ставки регулятором на 75 базисных пунктов.

Кроме того, позднее в четверг ожидается публикация данных о количестве первичных заявок на пособие по безработице за неделю по 16 июля. Аналитики предполагают, что показатель снизился на 4 тысячи — до 240 тысяч заявок.