МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу растут в ожидании финансовых результатов компаний, свидетельствуют данные торгов. Азиатские биржи закрылись в основном снижением на общей неопределенности

По состоянию на 12.29 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,25% — до 7288,8 пункта, французский CAC 40 — на 0,36%, до 6223,2 пункта, немецкий DAX — на 0,3%, до 13285,99 пункта.

На европейских фондовых рынках в пятницу наблюдается положительная динамика, поскольку инвесторы ждут финрезультатов компаний за второй квартал, чтобы оценить влияние геополитической ситуации и инфляции на деятельность компаний.

Однако сдерживающий эффект от статданных по еврозоне и Германии не дает котировкам расти с большей динамикой. Так, композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг крупнейшей экономики Европы, Германии, по предварительной оценке, упал до 48 пунктов с июньского уровня в 51,3 пункта, что стало минимальным показателем с мая 2020 года.

Кроме того, композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в июле снизился до 49,4 пункта с 52 пунктов в июне. Показатель стал минимальным за 17 месяцев. Аналитики ожидали снижения только до 51 пункта.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.