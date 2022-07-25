МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник преимущественно в минусе на сохраняющейся осторожности относительно рисковых активов из-за опасений рецессии, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи АТР колеблются на разнонаправленных факторах

По состоянию на 7.20 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,71% — до 3246,7 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,97%, до 2164,26 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,75%, до 20454 пунктов. Южнокорейский KOSPI рос на 0,69% — до 2409,64 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 опускался на символические 0,01%, до 6790,7 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,75%, до 27705,5 пункта.

Фондовые индексы Азии начинают неделю преимущественно в "красной зоне", поскольку спрос на риск остается сниженным из-за сохраняющихся опасений рецессии в глобальной экономике.

Основным поводом для беспокойства инвесторов стали "ястребиные" настроения мировых центробанков. На прошлой неделе в четверг Европейский центробанк впервые с 2011 года повысил свою процентную ставку, причем сразу на 50 базисных пунктов. На этой же неделе пройдет заседание Федрезерва США. По данным CME Group, почти 80% аналитиков ждут еще одного повышения ставки на 75 базисных пунктов, до 2,25-2,5%.

"Мы все еще ожидаем дальнейший спад спроса на рисковые активы по мере того как опасения рецессии растут, и центробанки по-прежнему привержены борьбе с инфляцией ценой (экономического – ред.) роста", — сказал агентству Блумберг аналитик Standard Chartered Bank Эрик Робертсен (Eric Robertsen).