МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы закрыли торги понедельника ростом, при этом немецкий DAX сдержала слабая макростатистика, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы США меняются слабо и разнонаправленно

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,41%, до 7306,3 пункта, французский CAC 40 — на 0,33%, до 6237,55 пункта, немецкий DAX — снизился на 0,33%, до 13210,32 пункта.

"Фондовые рынки умеренно в "зеленой зоне"… Финрезультаты (компаний — ред.) не так плохи, как ожидалось", — приводит агентство Франс Пресс мнение рыночного аналитика Крейга Эрлама (Craig Erlam).

Инвесторы ожидают на текущей неделе продолжение сезона финотчетности. В том числе о своих финпоказателях отчитаются крупные технологические компании, такие как Apple, Alphabet, Microsoft. Инвесторы будут следить в том числе за прогнозами компаний, чтобы оценить риски рецессии.

Немецкий индекс оказался под давлением после выхода внутренней макростатистики. Индекс делового климата в Германии в июле уменьшился до 88,6 пункта с уровня июня в 92,2 пункта. Аналитики ожидали снижения показателя только до 90,2 пункта.