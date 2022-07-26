МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно растут, трейдеры оценивают корпоративные новости из Китая, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи АТР закрылись в основном снижением вслед за рынками США

По состоянию на 7.32 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивается на 0,81%, до 3276,71 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,96%, до 2186,26 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,42%, до 20855 пунктов. Южнокорейский KOSPI растёт на 0,28%, до 2410,45 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,26%, до 6807,3 пункта. Японский Nikkei 225 снижается на символические 0,04%, до 27688,5 пункта.

Китайский гигант Alibaba подает заявку на первичный листинг на гонконгской фондовой бирже. Таким образом, после завершения процесса в конце года компания будет иметь первичный листинг на бирже в Нью-Йорке в форме американских депозитарных акций (ADS) и листинг на бирже в Гонконге в форме обыкновенных акций. Бумаги Alibaba на торгах в Гонконге дорожают на 6%.

Рынки также ждут решений Федрезерва США. Итоги заседания регулятора будут опубликованы в среду, аналитики предполагают еще одно повышение учетной ставки на 75 базисных пунктов. Инвесторы опасаются, что "ястребиные" настроения центробанков негативно скажутся на экономике и приведут к рецессии.

Трейдеры в США и мире также следят за сезоном отчетности. Во вторник о своих результатах за прошлый квартал отчитаются такие компании, как Unilever, Coca-Cola, McDonald's. Затем ожидаются отчеты и крупнейших компаний из сферы информационных технологий, таких как Apple, Microsoft и Alphabet.