26 июл — ПРАЙМ. Американские фьючерсы на фондовые индексы сегодня упали: сектор розничной торговли отреагировал на ухудшение прогнозов Walmart. Оно подогрело страхи насчет того, что на фоне инфляции, достигшей максимума за последние десятилетия, потребители сокращают расходы на второстепенные товары, сообщает агентство Рейтер. Фьючерсы на фондовые индексы США растут в ожидании отчетности компаний

Акции Walmart Inc на премаркете упали на 9,1%, бумаги Target и Amazon.com потеряли по 5%. Эта неделя будет самой загруженной в ходе сезона корпоративной отчетности, свои финансовые результаты опубликуют крупнейшие американские фирмы.

Помимо высокой инфляции, давление на прибыль компаний с масштабными мировыми операциями, как ожидается, оказало укрепление доллара.

Инвесторы также готовятся к ожидаемому многими повышению ставок ФРС на 75 базисных пунктов по итогам двухдневного заседания, которое начнется сегодня.

Индекс потребительской уверенности от Conference Board, в июле, вероятно, снизился до 97,2 пункта с 98,7 пункта в предыдущем месяце.

На момент написания обзора фьючерсы e-mini на индекс Dow опустились на 157 пунктов, или 0,49%, фьючерсы на S&P 500 — на 16 пунктов, или 0,4%, а фьючерсы на Nasdaq 100 — на 61 пункт, или 0,49%.

Акции Coca-Cola Co подорожали на 1% после того, как компания улучшила годовой прогноз по выручке. Бумаги McDonald's Corp, квартальные сопоставимые продажи которой превысили ожидания, прибавили 0,2%,

Акции 3M Co подросли на 0,7%. Промышленный гигант заявил, что планирует выделить свой медицинский бизнес. Кроме того, компания отчиталась о падении прибыли за 2-й квартал.

Бумаги американского промышленного конгломерата General Electric Co поднялись на 6% после того, как его выручка и прибыль превзошли оценки благодаря подъему в авиационном бизнесе.