МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы во вторник снижаются на корпоративных новостях и после выхода слабой макростатистики, что поддержало опасения по поводу рецессии, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы АТР в основном растут

По состоянию на 17.14 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,28% — до 31 900,88 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ падал на 1,04%, до 11 660,6 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 уменьшался на 0,72%, до 3 938,4 пункта.

Ранее крупнейшая в мире розничная торговая сеть, американская Walmart, сообщила об ухудшении прогноза прибыли из-за высокой инфляции. После этого акции компании падают в цене почти на 9%.

Рынки обратили внимание и на сообщение Shopify о том, что компания сократит 10% сотрудников. Акции Shopify дешевеют на 15%.

Инвесторы обращают внимание и на макростатистику. Так, индекс доверия потребителей в США в июле снизился до 95,7 пункта с пересмотренного показателя июня в 98,4 пункта, сообщила аналитическая компания Conference Board. Аналитики ожидали снижения до 97,2 пункта. Продажи новостроек в США в июне снизились по сравнению с пересмотренным показателем мая до 590 тысяч, прогноз составлял 660 тысяч.

Несколько сдерживают снижение индексов финрезультаты компаний. Так, выручка и прибыль на акцию компаний McDonald's и Coca-Cola за второй квартал оказались лучше ожиданий. Бумаги фирм дорожают в результате на 1,8% и 2,2%.