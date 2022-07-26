МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы закрыли торги вторника снижением на опасениях вокруг экономики и роста цен на газ, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы США снижаются на опасениях по экономике

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился менее чем на 0,01%, до 7306,28 пункта, французский CAC 40 — на 0,42%, до 6211,45 пункта, немецкий DAX — на 0,86%, до 13096,93 пункта.

"В Европе фондовые индексы находятся под давлением, поскольку инвесторы оценивают, что новости от "Газпрома" будут значить для поставок газа на ближайшие несколько дней", — приводит агентство Франс Пресс мнение аналитика CMC Markets Майкла Хьюсона (Michael Hewson).

Накануне "Газпром" сообщил, что останавливает эксплуатацию еще одной турбины фирмы Siemens на компрессорной станции "Портовая", вследствие чего поставки по "Северному потоку" с 27 июля будут не более 33 миллионов кубометров в сутки, то есть не более 20% мощности магистрали. После этого ближайшие, августовские биржевые фьючерсы на газ в Европе перешли к значительному росту.

Рынки обратили внимание и на экономический доклад Международного валютного фонда (МВФ), в котором организация понизила прогноз роста экономики еврозоны на 2022 год до 2,6% с апрельской оценки в 2,8%. МВФ также понизил прогноз роста мировой экономики в 2022 и 2023 годах до 3,2% и 2,9% соответственно.