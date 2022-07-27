Фондовые индексы АТР торгуются разнонаправленно в ожидании решений ФРС США
МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду не демонстрируют единой динамики в преддверии публикации решений Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.43 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,09%, до 3274,37 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — растёт на 0,14%, до 2190,25 пункта, гонконгский Hang Seng Index уменьшается на 1,43%, до 20607 пунктов. Южнокорейский KOSPI опускается на 0,52%, до 2400,47 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 увеличивается на 0,11%, до 6814,9 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,4%, до 27742,5 пункта.
В среду будут опубликованы решения ФРС по итогам очередного заседания, и по данным CME Group большинство аналитиков ждет повышения учетной ставки до 2,25-2,5% с 1,5-1,75% после аналогичного повышения на 75 базисных пунктов в июне. После обнародования решений ФРС пройдет пресс-конференция председателя регулятора Джерома Пауэлла.
"ФРС еще даже не вышла на нейтральную территорию. Для того, чтобы ее политика смягчилась, и для замедления роста цен еще рано", — отметил менеджер портфеля глобальных облигаций в Janus Henderson Джейсон Ингланд (Jason England), чье мнение приводит агентство Блумберг.
Трейдеры также оценивают корпоративную отчетность. Во вторник после закрытия торгов о своих результатах за прошлый квартал сообщили Microsoft и Alphabet – акции компаний на предторгах в США дорожают на 4% и 5% соответственно.
https://1prime.ru/Index/20220727/837618139.html