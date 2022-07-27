МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду не демонстрируют единой динамики в преддверии публикации решений Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи АТР закрылись преимущественно ростом во вторник

По состоянию на 7.43 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,09%, до 3274,37 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — растёт на 0,14%, до 2190,25 пункта, гонконгский Hang Seng Index уменьшается на 1,43%, до 20607 пунктов. Южнокорейский KOSPI опускается на 0,52%, до 2400,47 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 увеличивается на 0,11%, до 6814,9 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,4%, до 27742,5 пункта.

В среду будут опубликованы решения ФРС по итогам очередного заседания, и по данным CME Group большинство аналитиков ждет повышения учетной ставки до 2,25-2,5% с 1,5-1,75% после аналогичного повышения на 75 базисных пунктов в июне. После обнародования решений ФРС пройдет пресс-конференция председателя регулятора Джерома Пауэлла.

"ФРС еще даже не вышла на нейтральную территорию. Для того, чтобы ее политика смягчилась, и для замедления роста цен еще рано", — отметил менеджер портфеля глобальных облигаций в Janus Henderson Джейсон Ингланд (Jason England), чье мнение приводит агентство Блумберг.

Трейдеры также оценивают корпоративную отчетность. Во вторник после закрытия торгов о своих результатах за прошлый квартал сообщили Microsoft и Alphabet – акции компаний на предторгах в США дорожают на 4% и 5% соответственно.