Фьючерсы на основные фондовые индексы США заметно растут на отчетности компаний в среду
МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы в среду значительно растут на оптимизме после выхода финансовых результатов ряда компаний, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.13 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 0,37%, до 31849 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,37%, до 12279,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,82%, до 3955,5 пункта.
За последние сутки о своих результатах отчитались такие крупные компании в США, как Visa, Microsoft и Google. Согласно отчетам первых двух, их чистая прибыль выросла по итогам финансового года.
Тем не менее, рынки сохраняют осторожность в преддверии решения Федеральной резервной системы США. Большинство аналитиков полагают, что регулятор повысит учетную ставку на 75 базисных пунктов до 2,25-2,5% годовых. Более того, они ожидают и дальнейших шагов в сторону ужесточения кредитно-денежной политики.
"ФРС еще даже не стала "нейтральной", — сказал агентству Блумберг управляющий глобальным портфелем облигаций в Janus Henderson Investors Джейсон Инглэнд (Jason England). Поэтому, по его словам, еще рано предполагать, что регулятор начнет смягчать свою политику.
https://1prime.ru/Index/20220727/837622716.html