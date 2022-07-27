МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы в среду значительно растут на оптимизме после выхода финансовых результатов ряда компаний, свидетельствуют данные торгов. Европейские биржи растут на корпоративной отчетности

По состоянию на 14.13 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 0,37%, до 31849 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,37%, до 12279,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,82%, до 3955,5 пункта.

За последние сутки о своих результатах отчитались такие крупные компании в США, как Visa, Microsoft и Google. Согласно отчетам первых двух, их чистая прибыль выросла по итогам финансового года.

Тем не менее, рынки сохраняют осторожность в преддверии решения Федеральной резервной системы США. Большинство аналитиков полагают, что регулятор повысит учетную ставку на 75 базисных пунктов до 2,25-2,5% годовых. Более того, они ожидают и дальнейших шагов в сторону ужесточения кредитно-денежной политики.

"ФРС еще даже не стала "нейтральной", — сказал агентству Блумберг управляющий глобальным портфелем облигаций в Janus Henderson Investors Джейсон Инглэнд (Jason England). Поэтому, по его словам, еще рано предполагать, что регулятор начнет смягчать свою политику.