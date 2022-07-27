МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы закрыли торги среды ростом на фоне продолжения публикаций финансовой отчетности компаний, свидетельствуют данные торгов. Биржевые цены на газ в Европе снизились на закрытии торгов среды

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,57%, до 7348,23 пункта, французский CAC 40 — на 0,75%, до 6257,94 пункта, немецкий DAX — на 0,53%, до 13166,38 пункта.

Поддержала индексы сильная финотчетность европейский компаний. Так, чистая прибыль итальянской банковской группы Unicredit составила 2,3 миллиарда евро, что на 18,9% больше, чем год назад, а выручка выросла на 8% — до 9,8 миллиарда евро. Бумаги Unicredit подорожали на 9%.

Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz улучшил прогноз по финпоказателям на текущий год, при этом выручка за второй квартал выросла на 6,8% — до 36,44 миллиарда евро. Акции компании подорожали на 3,65%.

Показатели некоторых компаний при этом не оправдали ожиданий рынков. Так, акции Danone подешевели на 1% после того, как компания отчиталась о падении чистой прибыли в первом полугодии на 31%. А бумаги Deutsche Bank подешевели на 1,6% после предупреждения о более сложных условиях во втором полугодии. Во втором квартале чистая прибыль банка выросла в 1,5 раза, выручка поднялась на 7%.