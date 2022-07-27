МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы незначительно ослабили рост после ожидаемого повышения Федеральной резервной системой (ФРС) США ключевой ставки, свидетельствуют данные торгов. Биржевые цены на газ в Европе снизились на закрытии торгов среды

По состоянию на 21.33 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,2% — до 31 825,94 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq — на 2,46%, до 11 847,38 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,24%, до 3 969,8 пункта.

До оглашения итогов заседания ФРС Dow Jones рос на 0,28%, Nasdaq — на 2,48%, S&P 500 — на 1,3%.

ФРС США по итогам июльского заседания ожидаемо повысила базовую процентную ставку до уровня 2,25-2,5% годовых. Ставка была повышена на 75 базисных пунктов второй раз подряд. Регулятор отмечает, что дальнейшее повышение целевого диапазона ставки будет уместным.

Следующее заседание ФРС США пройдет 20-21 сентября.