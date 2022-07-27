Американские фондовые индексы незначительно замедлили рост после заседания ФРС в среду
МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы незначительно ослабили рост после ожидаемого повышения Федеральной резервной системой (ФРС) США ключевой ставки, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 21.33 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,2% — до 31 825,94 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq — на 2,46%, до 11 847,38 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,24%, до 3 969,8 пункта.
До оглашения итогов заседания ФРС Dow Jones рос на 0,28%, Nasdaq — на 2,48%, S&P 500 — на 1,3%.
ФРС США по итогам июльского заседания ожидаемо повысила базовую процентную ставку до уровня 2,25-2,5% годовых. Ставка была повышена на 75 базисных пунктов второй раз подряд. Регулятор отмечает, что дальнейшее повышение целевого диапазона ставки будет уместным.
Следующее заседание ФРС США пройдет 20-21 сентября.
https://1prime.ru/Index/20220727/837628364.html