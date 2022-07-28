МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в четверг снижаются на статданных по стране, свидетельствуют данные торгов. Европейские биржи умеренно снижаются на корпоративной отчетности

По состоянию на 16.47 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) уменьшается на 0,16%, до 32146,46 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,83%, до 11932,9 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,41%, до 4007,77 пункта.

Инвесторы анализируют данные по США. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 22 июля, снизилось на 5 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели — до 256 тысяч. Аналитики ожидали снижения показателя — до 253 тысяч. Показатель предыдущей недели был пересмотрен до 261 тысячи с 251 тысячи заявок.

Кроме того, ВВП США во втором квартале 2022 года, согласно первой оценке, опустился на 0,9% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Аналитики ожидали, напротив, роста американской экономики — на 0,5% в пересчете на год. Таким образом, экономика США снижается второй квартал подряд (после уменьшения на 1,6% в пересчете на год в первом квартале).