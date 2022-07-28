МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в четверг снижаются на статданных по стране, свидетельствуют данные торгов.

Биржи Европы

Европейские биржи умеренно снижаются на корпоративной отчетности

По состоянию на 16.47 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) уменьшается на 0,16%, до 32146,46 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,83%, до 11932,9 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,41%, до 4007,77 пункта.

Инвесторы анализируют данные по США. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 22 июля, снизилось на 5 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели — до 256 тысяч. Аналитики ожидали снижения показателя — до 253 тысяч. Показатель предыдущей недели был пересмотрен до 261 тысячи с 251 тысячи заявок.

Кроме того, ВВП США во втором квартале 2022 года, согласно первой оценке, опустился на 0,9% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Аналитики ожидали, напротив, роста американской экономики — на 0,5% в пересчете на год. Таким образом, экономика США снижается второй квартал подряд (после уменьшения на 1,6% в пересчете на год в первом квартале).