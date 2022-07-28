МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы закрыли торги четверга в основном в плюсе, отразились на рынках данные корпоративной отчетности, а также экономическая статистика, свидетельствуют данные торгов. Национальная биржа начнет аукционы по закупке зерна в госфонд 1 августа

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,04%, до 7345,25 пункта, французский CAC 40 — вырос на 1,3%, до 6339,21 пункта, немецкий DAX — поднялся на 0,88%, до 13282,11 пункта.

На торгах в четверг отразилась корпоративная отчетность. Так, акции Stellantis подорожали на 4,9%, Volkswagen — на 3,9%, оба автопроизводителя сообщили ранее о росте чистой прибыли в первом полугодии. Бумаги ArcelorMittal выросли в цене на 1,9% на росте квартальной выручки на 14,5%. Акции Shell подорожали на 0,7%, чистая прибыль компании во втором квартале выросла а 5,3 раза.

При этом бумаги OMV подешевели на 5%, TotalEnergies — на 3,3%, несмотря на рост чистой прибыли во втором квартале в 3 раза и 2,5 раза соответственно. Акции Barclays потеряли в цене 4,6%, во втором квартале чистая прибыль банка снизилась в 1,5 раза. А бумаги Anheuser-Busch InBev подешевели на 4,1%, чистая прибыль компании во втором квартале снизилась на 14%.

Инвесторы обратили внимание и на статистику по инфляции в Германии. Инфляция в стране по итогам июля, согласно предварительной оценке, замедлилась до 7,5% в годовом выражении с 7,6% месяцем ранее, прогноз составлял 7,4%. При этом гармонизированный индекс потребительских цен, по предварительной оценке, составил 8,5% в годовом выражении после 8,2% ранее, а прогноз составлял 8,1%.