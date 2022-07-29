МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в пятницу растут на статданных по стране, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи АТР закрылись в основном снижением на корпоративных новостях

По состоянию на 16.41 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 0,07%, до 32553,59 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,99%, до 12282,27 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,59%, до 4097,71 пункта.

Американские биржи открылись ростом в пятницу, поскольку рынки оценивают статданные по стране.

Так, доходы населения США в июне выросли на 0,6% по сравнению с маем. В то же время потребительские расходы увеличились на 1,1% в месячном выражении. Аналитики ожидали роста доходов на 0,5% и роста расходов на 0,9%.

Кроме того, инвесторы оценивают финансовые результаты Apple, которая по итогам первого полугодия нарастила чистую прибыль. Акции компания дорожают на 3% в начале торгов. "Рынки ждали от Apple каких-либо признаков проблем со спросом, а вместо этого получили обратное", — приводит портал MarketWatch слова аналитика Wedbush Securities Дэн Айвз (Dan Ives).