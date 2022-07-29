МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы закрыли торги пятницы в плюсе на данных финотчетности и макростатистике по региону, с начала месяца рынки также показали рост, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи АТР закрылись в основном снижением на корпоративных новостях

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 1,06%, до 7423,43 пункта, французский CAC 40 — на 1,72%, до 6448,5 пункта, немецкий DAX — поднялся на 1,52%, до 13484,05 пункта. За июль индексы выросли на 3,5%, 8,9% и 5,5% соответственно.

"Акции продолжили свое ралли в Европе в пятницу, поскольку настроение рынков улучшилось после обнадеживающих макроданных, которые добавились к сильным корпоративным результатам", — прокомментировал агентству Франс Пресс аналитик ActivTrades Пьер Вейре (Pierre Veyret).

На торги повлиял в пятницу сезон корпоративной отчетности. Так, акции Renault подорожали на 5,1%. Компания в финотчетности повысила прогноз операционной рентабельности на весь год, при этом также сообщила об убытке по итогам первого полугодия в 1,4 миллиарда евро после прибыли в 354 миллиона годом ранее. Бумаги Eni выросли в цене на 5,6%, ее чистая прибыль во втором квартале подскочила в 15 раз.

Рынки обратили внимание и на макростатистику. Так, ВВП 19 стран еврозоны, по первой оценке, во втором квартале 2022 года вырос на 4% в годовом выражении и на 0,7% — в квартальном, оба показателя оказались выше ожиданий. ВВП Франции во втором квартале вырос к предыдущему кварталу — на 0,5%, аналитики ожидали роста на 0,2%.

Вместе с этим ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, по предварительной оценке, во втором квартале вырос на 1,5% в годовом выражении при прогнозе роста на 1,8%. А годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по предварительной оценке, в июле ускорилась до нового рекорда — до 8,9% с 8,6% в июне.