МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в первый день месяца в основном поднимаются вслед за индексами Уолл-стрит, которые закрылись в плюсе в пятницу, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи АТР закрылись в основном снижением на корпоративных новостях

По состоянию на 7.41 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растёт на 0,16%, до 3258,46 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,8%, до 2198,76 пункта; гонконгский Hang Seng Index опускается на 0,18%, до 20121 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,01%, до 2451,17 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 поднимается на 0,54%, до 6982,7 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,64%, до 27978,5 пункта.

В пятницу американские фондовые рынки продемонстрировали уверенный рост за счёт сезона отчетности и макростатистики.

При этом корпоративные новости не дают повода для оптимизма. Так, акции Alibaba дешевеют после того, как ранее комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) добавила компанию в список фирм, которым может грозить делистинг с Уолл-стрит.

Бумаги японской Sony дешевеют на 3,8%, поскольку в опубликованной в пятницу финансовой отчетности компания понизила прогноз чистой прибыли на текущий финансовый год до 800 миллиардов иен (примерно 6 миллиардов долларов) с 830 миллиардов (6,2 миллиарда долларов), ожидавшихся в мае.