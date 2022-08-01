МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы снизились после сильного ралли, которое состоялось на прошлой неделе на оптимизме по поводу корпоративных финансовых отчетов. Инвесторы ожидают данных по активности в производственном секторе США после того, как аналогичная статистика по Китаю и еврозоне подогрела опасения насчет рецессии, сообщает агентство Рейтер. Фьючерсы на фондовые индексы США заметно растут

В июле S&P 500 и Nasdaq продемонстрировали самый большой месячный процентный прирост с 2020 года благодаря более высоким, чем ожидалось, финансовым результатам 2-го квартала и надеждам на то, что Федеральная резервная система не будет повышать процентные ставки так сильно, как опасались некоторые.

Сегодня настроения вновь ухудшились, поскольку опросы показали, что в июле производственным предприятиям Азии и Европе не хватало импульса — снижение мирового спроса и строгие карантинные ограничения в Китае замедлили производство.

Согласно опросу Reuters, индекс менеджеров по снабжению Института управления поставками сократился в июле до 52,0 с 53,0 в июне.

В этом году опасения по поводу рецессии давят на фондовые рынки. Индекс S&P 500 упал на 13,3%, так как инвесторы корректируют свои ожидания по поводу экономического роста и корпоративной прибыли в условиях ужесточения финансовых условий.

Однако сезон отчетности показал, что во 2-м квартале компании оказались гораздо более устойчивыми, чем предполагалось. Согласно данным Refinitiv, из 279 компаний S&P 500, представивших результаты на данный момент, 77,8% превысили прогнозы прибыли. Средний долгосрочный показатель составляет 66,1%.

Сегодня в течение дня отчеты представят Activision Blizzard, Devon Energy и Simon Property Group.

Фьючерсы e-mini на индекс Dow снизились на 17 пунктов, или 0,05%, на S&P 500 — на 7,5 пункта, или 0,18%, а на Nasdaq 100 — на 20,5 пункта, или 0,16%.

Акции Boeing Co выросли на премаркете на 5,2% после сообщения агентства Reuters о том, что Федеральное управление гражданской авиации США одобрило план инспекции и модификации самолетов 787 Dreamliner для возобновления поставок.