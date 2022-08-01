МОСКВА, 1 авг— ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в понедельник растут на статданных по стране, свидетельствуют данные торгов. Фьючерсы на фондовые индексы США падают в ожидании статистики

По состоянию на 18.11 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 0,12%, до 32885,21 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,62%, до 12468,26 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,17%, до 4136,13 пункта.

Американские инвесторы в понедельник обратили внимание на статданные по США, согласно которым индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в июле сократился до 52,8% с 53% в июне, что оказалось лучше прогноза аналитиков, которые ожидали снижения показателя до 52%.

"Производственный сектор США продолжает расширяться, хотя и немного меньше в июле", — приводятся в пресс-релизе ISM слова председателя отдела исследований PMI Тима Фиоре (Tim Fiore).

Кроме того, инвесторы находятся в ожидании финансовых отчетов таких компаний, как Starbucks и eBay, которые будут опубликованы на этой неделе.