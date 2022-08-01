МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы закрыли торги понедельника небольшим снижением на фоне резкого падения цен на нефть, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы США в понедельник растут на статданных по стране

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,13%, до 7413,42 пункта, французский CAC 40 — на 0,18%, до 6436,86 пункта, немецкий DAX — на символические 0,03%, до 13479,63 пункта.

Цены на нефть в понедельник падают на 4-5%, что отразилось на энергетическом секторе Европы, индекс которого сократился на 1,6%. Акции таких крупных европейских энергетических компаний, как BP, Shell и TotalEnergies, подешевели по итогам торгов на 1,9%, 1,7% и 1,6% соответственно.

Трейдеры также оценивали статистику. Индекс деловой активности PMI в области промышленного производства 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в июле упал до минимума за два года в 49,8 пункта с 52,1 пункта в июне. При этом показатель снизился чуть меньше, чем прогнозировали аналитики.

Тем временем безработица в еврозоне в июне ожидаемо осталась на уровне мая в 6,6%.