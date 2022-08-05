МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы завершили торги пятницы снижением, переняв динамику с американских рынков — на опасениях продолжения агрессивной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США после сильных данных по рынку труда в стране, свидетельствуют данные торгов. Американские биржи снижаются после выхода данных по рынку труда

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,11% — до 7439,74 пункта, французский CAC 40 — на 0,63%, до 6472,35 пункта, немецкий DAX — на 0,65%, до 13573,93 пункта. А по итогам недели FTSE 100 вырос на 0,22%, САС 40 – на 0,37%, DAX – на 0,67%.

Мировые инвесторы оценивали в пятницу данные о том, что безработица в США в июле снизилась до 3,5% с уровня июня в 3,6%, в то время как аналитики ожидали сохранения ее на прежнем уровне. Число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось больше прогноза – на 528 тысяч.

Федрезерв США при определении курса своей монетарной политики опирается в том числе и на статистику по безработице. Сильный рынок труда может способствовать усилению "ястребиных" настроений регулятора, что и поддерживает укрепление доллара. На этом фоне американские фондовые индексы ушли в минус, а доллар, напротив, дорожает к мировым валютам.

"Судя по всему, все детали поддерживают продолжение агрессивного повышения ставок ФРС", — приводит агентство Франс Пресс слова старшего экономиста Capital Economics Майкла Пирса (Michael Pearce).