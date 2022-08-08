МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Мировые фондовые индексы повышаются, восстанавливаюсь после потерь, связанных с вышедшими на прошлой неделе хорошими данными по рынку труда США. Благоприятный отчет по рынку труда США укрепил ожидания насчет более агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Доллар тем временем снижается, как и доходность гособлигаций, сообщает агентство Рейтер. Фондовые индексы США растут в ожидании данных по инфляции в стране

Dow Jones Industrial Average вырос на 0,84% до 33079,21 пункта. S&P 500 повысился на 0,89% до 4181,88 пункта. Nasdaq Composite вырос на 1,28% до 12820,00 пункта.

Этот подъем отражает ситуацию в Европе, где Euro STOXX 600 поднялся примерно на 1%. Рост возглавили циклические акции и акции роста, которые помогли отыграть потери пятницы.

Мировой индекс MSCI, охватывающий 47 стран, прибавил 0,83% после аналогичного снижения в пятницу.

При этом участники рынка по-прежнему сосредоточены на повышении ставок.

"Усиление инфляции и реакция на это со стороны ФРС в этом году по-настоящему негативно повлияли на оценки, — указали в заметке стратеги Morgan Stanley — Однако эти же обстоятельства были благотворны для прибыли. Теперь мы оказались по другую сторону, и операционный левередж переворачивается чуть сильнее, чем значится в консенсус-оценке".

Доходность гособлигаций США сократилась, пока инвесторы продолжают обдумывать данные по рабочим местам и возможную реакцию ФРС. Трейдеры фондовых фьючерсов теперь учитывают 69%-ную вероятность повышения ставок в сентябре еще на 75 базовых пунктов, а также повышение ставок по федеральным фондам к марту с нынешних 2,33% до 3,65%.

Доходность 10-летних гособлигаций США снизилась до 2,782%, тогда как в пятницу достигла 2,869%, максимума с 22 июля. Доходность двухлетних бумаг равна 3,211%, тогда как в пятницу она достигла 3,331%, максимума с 16 июня.

Доллар понизился к корзине валют на 0,5% до 106,19, растеряв часть позиций после укрепления вслед за выходом макроданных по занятости и роста доходности бондов.

Аналитики валютного рынка были оптимистично оценивали перспективы доллара.

"Такие макроданные укрепят мнение об 'исключительном положении США', они крайне позитивны для курса доллара против всех валют", — считает Алан Раскин из Deutsche Bank.

Евро немного укрепился, до 1,021 доллара.

Биткоин и другие криптовалюты, которые обычно выступают в качестве барометра склонности инвесторов к риску, выросли в цене. На момент написания статьи биткоин торговался с повышением на 4,3% по 24 194 доллара.

Золото выросло в цене в понедельник на фоне снижения курса доллара и доходности казначейских облигаций США. В 12.52 по Гринвичу золото на рынке спот торговалось с повышением на 0,8% по 1787 долларов за унцию. В предыдущую сессию драгоценный металл подешевел на 1%. Фьючерсы на золото в США выросли в цене на 0,56% до 1782 долларов за унцию.

В понедельник цены на нефть держались вблизи многомесячных минимумов на фоне прежних опасений относительно ослабления спроса при ухудшении экономических перспектив. Эти опасения перевесили некоторые позитивные экономические данные из Китая и США.

Сорт WTI снизился в цене на 0,26% до 88,78 за баррель, котировки нефти Brent держались у флэтовой линии — 94,95 доллара за баррель.