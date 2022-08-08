МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы завершили торги понедельника ростом из-за увеличенного спроса на риск, вызванного сильными данными по рынку труда США, свидетельствуют данные торгов. Reuters: мировые фондовые индексы растут в свете данных по рынку труда США

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,57% — до 7482,37 пункта, французский CAC 40 — на 0,8%, до 6524,44 пункта, немецкий DAX — на 0,84%, до 13687,69 пункта.

В пятницу минтруд США опубликовал данные о неожиданном снижении уровня безработицы и о большем росте числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики. В моменте рынки отреагировали негативно, поскольку возобладали опасения за продолжение агрессивной политики Федрезерва США.

Однако, по словам аналитиков, мнение которых приводит агентство Market Watch, в понедельник трейдеры рассматривают последнюю статистику из США как знак того, что американская экономика продолжает расти. Это вызвало всплеск рисковых настроений — так, фондовые индексы в основном выросли, рынки США поднимаются, а доллар дешевеет к евро.

Как отметил Market Watch управляющий директор относящейся к Morgan Stanley E-Trade Крис Ларкин (Chris Larkin), на рынках будет сохраняться волатильность, поскольку общего мнения относительно политики Федрезерва США пока нет.