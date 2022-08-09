МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно растут вслед за американскими фьючерсами, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи АТР в основном выросли на китайской статистике

По состоянию на 7.37 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивается на 0,31%, до 3246,95 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,19%, до 2187,36 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,99%, до 20244 пунктов. Японский Nikkei 225 снижается на 0,98%, до 27,971 пункта, австралийский S&P/ASX 200 растет на 0,1%, до 7027,5 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,39%, до 2502,96 пункта.

Во вторник азиатские индексы в основном растут, перенимая динамику фьючерсов Уолл-стрит, которые прибавляют в ожидании информации о замедлении инфляции в США. Аналитики полагают, что по итогам июля её темп снизился до 8,7% с 9,1% месяцем ранее.

При этом аналитики отмечают, что ситуация вокруг Тайваня и Китая может изменить настроения на рынках.

"Стоит следить за политическим ландшафтом, поскольку любые важные события на фронте "Китай — Тайвань" могут повлиять на общий спрос на риски. Китай подтвердил, что продлит военные учения вокруг Тайваня, и военные будут проводить "регулярные" учения на восточной стороне срединной линии Тайваньского пролива", — заявил агентству Ассошиэйтед Пресс аналитик Activ Trades Андерсон Алвиш (Anderson Alves).