МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы снижаются во вторник на новостях из технологического сектора, свидетельствуют данные торгов. Фьючерсы на фондовые индексы США падают на опасениях по техсектору

По состоянию на 16.42 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,01%, до 32830,04 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,92%, до 12529,28 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,2%, до 4131,89 пункта.

Трейдеры обратили внимание на новости в техсекторе. Акции Micron дешевеют на 2,5% после ухудшения прогноза по выручке. Так, показатель в четвертом квартале текущего фингода может оказаться на нижней границе диапазона летнего прогноза, который предполагал выручку на уровне 6,8-7,6 миллиарда долларов. Днем ранее также свой прогноз по выручке понизила Nvidia. В понедельник бумаги компании снизились в стоимости на 6%, сейчас опускаются на 2,9%.

Основным событием этой недели станет публикация данных о годовой инфляции в США в среду, которая, как полагают аналитики, по итогам июля замедлилась до 8,7% с 9,1% в июне.

Динамика потребительских цен за прошлый месяц может повлиять на решения Федрезерва США на сентябрьском заседании. Эксперты полагают, что рост будет неустойчивым до тех пор, пока регулятор борется с инфляцией.

"До тех пор, пока инфляция не замедлится, и Федрезерв США не поставит в приоритет экономический рост вместо инфляции, "заманчивые" ралли, вероятнее всего, останутся неустойчивыми", — сказал агентству Блумберг главный глобальный стратег Principal Global Investors Сима Шах (Seema Shah).