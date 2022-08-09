Фондовые индексы США снижаются во вторник на корпоративных новостях
МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы снижаются во вторник на новостях из технологического сектора, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 16.42 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,01%, до 32830,04 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,92%, до 12529,28 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,2%, до 4131,89 пункта.
Трейдеры обратили внимание на новости в техсекторе. Акции Micron дешевеют на 2,5% после ухудшения прогноза по выручке. Так, показатель в четвертом квартале текущего фингода может оказаться на нижней границе диапазона летнего прогноза, который предполагал выручку на уровне 6,8-7,6 миллиарда долларов. Днем ранее также свой прогноз по выручке понизила Nvidia. В понедельник бумаги компании снизились в стоимости на 6%, сейчас опускаются на 2,9%.
Основным событием этой недели станет публикация данных о годовой инфляции в США в среду, которая, как полагают аналитики, по итогам июля замедлилась до 8,7% с 9,1% в июне.
Динамика потребительских цен за прошлый месяц может повлиять на решения Федрезерва США на сентябрьском заседании. Эксперты полагают, что рост будет неустойчивым до тех пор, пока регулятор борется с инфляцией.
"До тех пор, пока инфляция не замедлится, и Федрезерв США не поставит в приоритет экономический рост вместо инфляции, "заманчивые" ралли, вероятнее всего, останутся неустойчивыми", — сказал агентству Блумберг главный глобальный стратег Principal Global Investors Сима Шах (Seema Shah).
https://1prime.ru/Index/20220809/837740007.html