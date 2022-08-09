МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы завершили торги вторника преимущественно в минусе вслед за снижением американских рынков, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы США снижаются на корпоративных новостях

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,08% — до 7488,15 пункта, французский CAC 40 опустился на 0,53%, до 6490 пунктов, немецкий DAX — на 1,12%, до 13534,97 пункта.

Европейские рынки оказались в минусе вслед за снижением на биржах США. Трейдеры оценивали новости из американского техсектора, на фоне которых NASDAQ опускается на 1,5%.

Также инвесторы во всем мире продолжают ждать публикации в среду данных о годовой инфляции в США, которая, как прогнозируют аналитики, замедлилась по итогам июля до 8,7% с 9,1% в июне. Статистика о потребительских ценах может отразиться на будущих решениях Федрезерва США.

"Более высокий уровень инфляции на этой неделе окажет давление на рынки. Данные в соответствии с прогнозами могут быть восприняты спокойно, поскольку инвесторы уже учли повышение ставки Федрезерва на 75 базисных пунктов в сентябре", — отметила аналитик Ally Invest Линдси Белл (Lindsey Bell), чьи слова приводит агентство Market Watch.

Белл также указала, что до сентября рынок ожидает высокая волатильность, поскольку перед заседанием Федрезерва ожидается еще по одному отчету по безработице и инфляции в США, а также симпозиум в Джексон-Хоуле.