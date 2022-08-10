МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду снижаются, инвесторы ожидают публикации данных об инфляции в США, свидетельствуют данные торгов. Биржи АТР закрылись в основном ростом вслед за фьючерсами США

По состоянию на 7.40 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,37%, до 3235,38 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,18%, до 2184,44 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,96%, до 19612 пунктов. Южнокорейский KOSPI уменьшается на 0,8%, до 2483,5 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,75%, до 27791 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,25%, до 7012,1 пункта.

В среду рынки сосредоточены на данных по годовой инфляции в США, которые будут обнародованы позднее. Аналитики полагают, что инфляция в стране замедлилась в июле до 8,7% после 9,1% месяцем ранее. Значение июня является максимальным с ноября 1981 года. Данные о динамике потребительских цен являются важным показателем для Федеральной резервной системы (ФРС) США при принятии решения по ключевой ставке.

"Если мнение окажется верным, у ФРС не останется другого выбора, кроме как сохранить свою "ястребиную" политику", — отметил представитель National Australia Bank Родриго Катриль (Rodrigo Catril), чьи слова приводит агентство Франс Пресс.