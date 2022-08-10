МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы активно растут в среду после данных и замедлении роста потребительских цен в стране, свидетельствуют данные торгов. Фьючерсы на американские индексы растут в ожидании статистики по США

По состоянию на 16.44 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) вырос на 1,37%, до 33224,58 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 2,07%, до 12754,3 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,68%, до 4192,37 пункта.

Ранее в среду минтруда США сообщило о том, что годовая инфляция в стране по итогам июля замедлилась больше прогнозов — до 8,5% с 9,1%. В месячном выражении потребительские цены не изменились, в то время как ожидался их рост на 0,2%.

Инвесторы восприняли статистику как сигнал к возможному смягчению курса Федрезерва США — по данным CME Group, почти 60% аналитиков ждут, что регулятор поднимет свою базовую ставку на 50 базисных пунктов, хотя ранее рынки закладывали ее третье подряд повышение на 75 базисных пунктов.

"Более низкий уровень инфляции стал долгожданным облегчением для рынков", — сказал агентству Market Watch глава рыночных и экономических исследований First Citizens Bank Wealth Management Филлип Ньюхарт (Phillip Neuhart).