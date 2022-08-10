МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы завершили торги среды ростом за счет увеличения спроса на риск, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы США незначительно подросли на фоне замедления инфляции

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,25% — до 7507,11 пункта, французский CAC 40 — на 0,52%, до 6523,44 пункта, немецкий DAX — на 1,23%, до 13700,93 пункта.

Ранее в среду минтруда США сообщило о том, что годовая инфляция в стране по итогам июля замедлилась больше прогнозов — до 8,5% с 9,1%. В месячном выражении потребительские цены не изменились, в то время как ожидался их рост на 0,2%.

Инвесторы восприняли статистику как сигнал к возможному смягчению курса Федрезерва США — по данным CME Group, 60% аналитиков ждут, что регулятор поднимет свою базовую ставку на 50 базисных пунктов, хотя ранее рынки закладывали ее третье подряд повышение на 75 базисных пунктов. Это привело к росту спроса на риск, о чем свидетельствует ралли на американских фондовых рынках и падение курса доллара к мировым валютам.

"Ключевой вывод из отчета (по инфляции – ред.) состоит в том, что он поддерживает представления о пике инфляции, и это, в свою очередь, поддерживает надежду рынков на то, что Федрезерв США замедлит агрессивное повышение ставки в ближайшие месяцы", — приводит агентство Франс Пресс слова аналитика Briefing.com Патрика О'Хэйра (Patrick O'Hare).