Основные фондовые индексы Европы выросли на усилении аппетита к риску
МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы завершили торги среды ростом за счет увеличения спроса на риск, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,25% — до 7507,11 пункта, французский CAC 40 — на 0,52%, до 6523,44 пункта, немецкий DAX — на 1,23%, до 13700,93 пункта.
Ранее в среду минтруда США сообщило о том, что годовая инфляция в стране по итогам июля замедлилась больше прогнозов — до 8,5% с 9,1%. В месячном выражении потребительские цены не изменились, в то время как ожидался их рост на 0,2%.
Инвесторы восприняли статистику как сигнал к возможному смягчению курса Федрезерва США — по данным CME Group, 60% аналитиков ждут, что регулятор поднимет свою базовую ставку на 50 базисных пунктов, хотя ранее рынки закладывали ее третье подряд повышение на 75 базисных пунктов. Это привело к росту спроса на риск, о чем свидетельствует ралли на американских фондовых рынках и падение курса доллара к мировым валютам.
"Ключевой вывод из отчета (по инфляции – ред.) состоит в том, что он поддерживает представления о пике инфляции, и это, в свою очередь, поддерживает надежду рынков на то, что Федрезерв США замедлит агрессивное повышение ставки в ближайшие месяцы", — приводит агентство Франс Пресс слова аналитика Briefing.com Патрика О'Хэйра (Patrick O'Hare).
https://1prime.ru/Index/20220810/837754867.html