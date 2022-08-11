МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг уверенно растут после выхода данных о замедлении инфляции в США, свидетельствуют данные торгов. Основные фондовые биржи АТР снижаются

По состоянию на 7.32 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивается на 1,18%, до 3268,02 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,33%, до 2209,81 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,86%, до 19975 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 растет на 0,87%, до 7053,3 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,35%, до 2515,05 пункта.

Японский Nikkei 225 закрыт по случаю выходного дня. По итогам последних торгов, проводившихся в среду, Nikkei 225 снизился на 0,65%, до 27 819,33 пункта.

В среду на азиатских рынках наблюдается позитивная динамика, инвесторы оценивают статистику инфляции в США. По сообщению минтруда страны, годовая инфляция в стране по итогам июля резко замедлилась — до 8,5% с 9,1%. А за июль индекс потребительских цен не изменились, в то время как ожидался его рост на 0,2%.

Трейдеры восприняли статистику как сигнал к возможному смягчению курса Федрезерва США. По данным CME Group, большинство аналитиков уже ждёт, что регулятор поднимет учётную ставку на 0,5 п.п., а не на 0,75, как в основном ожидали ранее. Это увеличило аппетит к риску, снизив опасения возникновения рецессии в США и её негативного влияния на весь остальной мир.