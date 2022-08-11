МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Фондовый индекс Тайваня закрыл торги четверга ростом на 1,73%, рынки реагируют на данные по инфляции в США, свидетельствуют данные торговой площадки. Фондовые индексы АТР показывают стремительный рост

Индекс Тайваньской фондовой биржи TAIEX закрылся в четверг ростом на 1,73%, до 15197,85 пункта. В среду индекс закрылся снижением на фоне внешнеполитических опасений.

В четверг рынки отреагировали на статистику инфляции в США. По сообщению минтруда страны, годовая инфляция по итогам июля резко замедлилась — до 8,5% с 9,1%. А за июль индекс потребительских цен не изменился, в то время как ожидался его рост на 0,2%.

Трейдеры восприняли статистику как сигнал к возможному смягчению курса Федрезерва США, что, в свою очередь, увеличило аппетит к риску, снизив опасения возникновения рецессии в стране и ее негативного влияния на весь остальной мир.

Кроме того, вооруженные силы Китая сообщили, что "успешно выполнили поставленные задачи" в ходе учений близь Тайваня, что немного ослабило внешнеполитические опасения, натолкнув инвесторов на надежды о скором завершении всех учений.

Народно-освободительная армия Китая в ответ на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань организовала масштабные учения с использованием ракет, авиации и военных кораблей. Учения стартовали 4 августа в шести районах в акватории вокруг острова и должны были завершиться в полдень 7 августа, однако были продолжены. Визит Пелоси на Тайвань состоялся 2-3 августа и стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года, она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет.