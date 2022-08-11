МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга заметным ростом на 1-2,5%, следуя динамике американских фондовых индексов, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы АТР показывают стремительный рост

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,6%, до 3 281,67 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,66%, до 2 216,98 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 2,4%, до 20 082,43 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 1,73%, до 2 523,78 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,12%, до 7 071 пункта.

Японский Nikkei 225 закрыт по случаю выходного дня. По итогам последних торгов, проводившихся в среду, Nikkei 225 снизился на 0,65%, до 27 819,33 пункта.

По сообщению минтруда США, годовая инфляция в стране по итогам июля замедлилась до 8,5% с 9,1% при прогнозе в 8,7%. За июль индекс потребительских цен оказался нулевым, в то время как ожидался рост цен на 0,2%. В результате курс доллара к мировым валютам заметно ослаб, а рынки США выросли на 1,6-2,9%.

Такие данные стали сигналом для рынков к возможному замедлению темпов повышения ключевой ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США. В сентябре, по данным CME Group, 62,5% аналитиков ожидают ее повышения на 0,5 процентного пункта — до 2,75-3% годовых. Ранее, до выхода статистики, почти две трети экспертов закладывали повышение на 0,75 процентного пункта, как было в июне и июле.