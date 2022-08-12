МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Индекс Nasdaq в четверг закрылся с понижением, несмотря на новые признаки замедления инфляции, так как к участникам рынка вернулось понимание, что ФРС по-прежнему необходимо агрессивно повышать процентные ставки для полного обуздания растущей инфляции. Фондовые индексы Европы в основном снизились на неопределенности

Как показали вышедшие в четверг данные, цены производителей в США в июле неожиданно снизились на фоне сокращения стоимости энергоносителей.

В среду индексы S&P 500 и Nasdaq выросли более чем на 2% после того, как неожиданно оказалось, что потребительские цены в июле не изменились.

По итогам торгов четверг S&P 500 упал на 3,19 пункта, или 0,08%, до 4207,05 пункта, Nasdaq Composite упал на 74,73 пункта, или 0,58%, до 12780,08 пункта, Dow Jones Industrial Average вырос на 32,20 пункта, или 0,10%, до 33341,71 пункта.

Шесть из 11 основных секторов S&P 500 росли, при этом рост возглавил энергетический сектор, на 3%.

Акции банковского сектора продолжили свое ралли, акции Goldman Sachs и JPMorgan Chase & Co выросли более чем на 1%.

Доходность казначейских облигаций США достигла более чем двухнедельного максимума, так как инвесторы ожидают, что ФРС будет продолжит повышение ставок, поскольку инфляция все еще высока, хотя ценовое давление немного ослабло.

Быстрорастущие акции, которые выросли в среду, такие как Tesla Inc и Amazon.com Inc, упали.

Несмотря на недавний отскок от минимумов середины июня, технологический индекс Nasdaq в этом году снизился на 17,8%, поскольку опасения по поводу агрессивной денежно-кредитной политики подорвали аппетит к акциям, особенно быстрорастущим.