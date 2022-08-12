МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы растут в пятницу на оптимизме инвесторов, обусловленном макроэкономическими новостями из Великобритании и США, свидетельствуют данные торгов. Азиатские биржи закрыли торги без единой динамики

По состоянию на 13.28 мск индекс FTSE 100 вырос на 0,4% — до 7493,4 пункта, французский CAC 40 — на 0,24%, до 6560,58 пункта, немецкий DAX — на 0,46%, до 13757,32 пункта.

В среду стало известно, что годовая инфляция в США замедлилась по итогам июля сильнее ожидаемого — до 8,5% с 9,1%. Аналитики прогнозировали замедление до 8,7%. При этом потребительские цены за июль не выросли, хотя прогнозировался их рост на 0,2%.

Рынки встретили новости о замедлении годовой инфляции в США с оптимизмом. Инвесторы сохраняют надежду на то, что Федеральная резервная система смягчит свою монетарную политику. По данным СME Group, 61,5% аналитиков ждут роста базисной ставки на 0,5 процентного пункта в сентябре, в то время как ранее в основном ожидалось повышение на 0,75 процентного пункта.

Рост индекса FTSE при этом объясняется публикацией в пятницу статистики по ВВП Великобритании. Экономические показатели оказались лучше ожидаемых — ВВП во втором квартале 2022 года вырос в годовом выражении на 2,9% (прогнозировался рост на 2,8%), а в квартальном — снизился на 0,1% (прогнозировалось снижение на 0,3%).