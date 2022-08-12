МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы растут в пятницу, трейдеры оценивают статистику о потребительских настроениях в стране, свидетельствуют данные торгов. Европейские биржи растут в ходе торговой сессии пятницы

По состоянию на 17.22 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,4%, до 33468,37 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,02%, до 12909,73 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,65%, до 4234,75 пункта.

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по предварительной оценке, в августе вырос до 55,1 пункта с июльских 51,5 пункта при ожидаемом росте до 52,5 пункта.

В целом американские фондовые индексы готовятся завершить неделю в плюсе – DJIA вырос с понедельника почти на 2%, NASDAQ – на 1,7%, S&P 500 – на 1,9%. Оптимистичные настроения инвесторов поддерживают данные о замедлившейся в июле годовой инфляции в США, что стало для рынков сигналом о возможном смягчении политики Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Однако аналитик Swissquote Bank Ипек Озкардеская (Ipek Ozkardeskaya) называет такую реакцию чрезмерно позитивной. "Возобновление роста цен на энергию может запросто вернуть опасения "ястребиного" настроя ФРС США на рынок и изменить настроения", — цитирует Озкардескую агентство Market Watch.