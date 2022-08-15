МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном показали рост по итогам торгов понедельника, поддержала биржи динамика рынков Уолл-стрит, свидетельствуют данные торгов. Биржевые цены на газ в Европе достигли 2180 долларов за тысячу кубометров

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,02%, до 3 276,09 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — вырос на 0,47%, до 2 217,44 пункта, гонконгский Hang Seng Index — сократился на 0,67%, до 20 040,86 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,45%, до 7 064,3 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,14%, до 28 871,78 пункта. В Южной Корее торги в понедельник не проводились в связи с выходным днем. В пятницу южнокорейский KOSPI поднялся на 0,16%, до 2 527,94 пункта пункта.

В пятницу основные американские фондовые индексы показали рост на 1,3-2,1%, что поддержало азиатские рынки. Оптимизм в США был связан с данными о замедлении инфляции в стране в июле, что стало сигналом о возможном снижении темпов повышения ключевой ставки Федеральной резервной системой (ФРС).

Рынки обращают внимание и на внутренние новости. Ранее в понедельник центробанк Китая снизил ставку в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF) на один год на 10 базисных пунктов — до 2,75% с 2,85%. Объем промпроизводства в июле в Китае вырос на 3,8% в годовом выражении, хотя аналитики прогнозировали рост на 4,6%. Такие данные несколько сдержали китайские индексы.

Слабее ожиданий оказалась и статистика по экономике Японии. Так, в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) рост ВВП страны во втором квартале оценивается в 2,2%, когда аналитики ожидали увеличения показателя на 2,5%. Квартальный рост составил 0,5% вместо ожидавшегося увеличения на 0,6%.

При этом японский Nikkei 225 вырос на корпоративных новостях. Акции Pan Pacific International Holdings выросли на 11,5% после того, как компания сообщила о росте выручки и чистой прибыли в 2021-2022 фингоду. Бумаги Sundrug подорожали на 10,8%, показатели компании за первый квартал 2022-2023 года также выросли в годовом выражении.