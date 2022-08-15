МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в понедельник снижаются, трейдеры оценивают статистику из КНР, которая указывает на возможное ухудшение экономической ситуации в стране, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи АТР в основном растут вслед за рынками США

По состоянию на 16.50 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,15%, до 33709,33 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,34%, до 13003,05 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,31%, до 4266,9 пункта.

Так, объем промпроизводства в июле в Китае вырос на 3,8% в годовом выражении, хотя аналитики прогнозировали рост на 4,6%. Розничные продажи в стране за прошлый месяц также выросли меньше ожиданий – на 2,7% в годовом выражении.

"Начало недели на финансовых рынках выдалось разочаровывающим, поскольку вечный оптимизм инвесторов встретился с реальностью экономических данных по Китаю", — сказал агентству Блумберг старший аналитик Oanda Corp. Крейг Эрлам (Craig Erlam).

Динамика на рынках США может быть также обусловлена коррекцией. Инвесторы фиксируют прибыль после того, как фондовые индексы выросли по итогам прошлой недели на 3-3,3%.