Основные фондовые индексы Европы выросли на корпоративных новостях
МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы завершили торги понедельника умеренным ростом на корпоративных новостях, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,11% — до 7509,15 пункта, французский CAC 40 — на 0,25%, до 6569,95 пункта, немецкий DAX — на 0,15%, до 13816,61 пункта.
В понедельник европейские трейдеры обратили внимание на новости компаний. Так, фармацевтическая компания AstraZeneca сообщила, что ее лекарство Enhertu, разработанное совместно с японской Daiichi Sankyo, замедлило развитие рака молочных желез у пациентов на более поздних стадиях. Акции AstraZeneca на торгах в Лондоне подорожали на 2,3%.
Бумаги немецкой HelloFresh выросли в стоимости на 2,7% после заявления компании о сохранении прогноза на 2022 год по выручке, несмотря на сложные макроэкономические условия.
Немецкий концерн Henkel в свою очередь повысил прогноз органического роста продаж по итогам этого года. Акции компании подорожали на 0,5%.
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