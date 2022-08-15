МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы завершили торги понедельника умеренным ростом на корпоративных новостях, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы США снижаются на опасениях за экономику Китая

По итогам торгов дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,11% — до 7509,15 пункта, французский CAC 40 — на 0,25%, до 6569,95 пункта, немецкий DAX — на 0,15%, до 13816,61 пункта.

В понедельник европейские трейдеры обратили внимание на новости компаний. Так, фармацевтическая компания AstraZeneca сообщила, что ее лекарство Enhertu, разработанное совместно с японской Daiichi Sankyo, замедлило развитие рака молочных желез у пациентов на более поздних стадиях. Акции AstraZeneca на торгах в Лондоне подорожали на 2,3%.

Бумаги немецкой HelloFresh выросли в стоимости на 2,7% после заявления компании о сохранении прогноза на 2022 год по выручке, несмотря на сложные макроэкономические условия.

Немецкий концерн Henkel в свою очередь повысил прогноз органического роста продаж по итогам этого года. Акции компании подорожали на 0,5%.