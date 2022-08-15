МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы завершили торги понедельника умеренным ростом на корпоративных новостях, свидетельствуют данные торгов.

Здание Нью-Йоркской фондовой биржи

Фондовые индексы США снижаются на опасениях за экономику Китая

По итогам торгов дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,11% — до 7509,15 пункта, французский CAC 40 — на 0,25%, до 6569,95 пункта, немецкий DAX — на 0,15%, до 13816,61 пункта.

В понедельник европейские трейдеры обратили внимание на новости компаний. Так, фармацевтическая компания AstraZeneca сообщила, что ее лекарство Enhertu, разработанное совместно с японской Daiichi Sankyo, замедлило развитие рака молочных желез у пациентов на более поздних стадиях. Акции AstraZeneca на торгах в Лондоне подорожали на 2,3%.

Бумаги немецкой HelloFresh выросли в стоимости на 2,7% после заявления компании о сохранении прогноза на 2022 год по выручке, несмотря на сложные макроэкономические условия.

Немецкий концерн Henkel в свою очередь повысил прогноз органического роста продаж по итогам этого года. Акции компании подорожали на 0,5%.