МОСКВА. 16 авг — ПРАЙМ. Японский индекс Nikkei сегодня практически не изменился. Нефтяной и судоходный секторы снизились сильнее всего, поскольку опасения насчет замедления экономики США и Китая ударили по настроению. Возобновление торгов "СПБ биржей" добавило 5% общего оборота

Nikkei понизился на 0,01% до 28868,91 пункта, прервав двухдневное ралли, после которого индекс достиг максимума более чем за семь месяцев. Более широкий Topix потерял 0,15% до 1981,96 пункта.

"Рынок сильно вырос за последние несколько сессий, однако настроение пострадало из-за опасений по поводу замедления экономики", — отметил Судзи Хосои, старший аналитик Daiwa Securities.

Центральный банк Китая в понедельник неожиданно снизил ключевые ставки кредитования, чтобы подстегнуть спрос. Данные показали, что китайская экономика в июле замедлилась, а активность в производственном секторе и в розничной торговле снизилась из-за политики "нулевой терпимости к Covid-19" и кризиса на рынке недвижимости.

Акции нефтеразведывательных компаний в Японии упали на 1,48%, а бумаги нефтеперерабатывающих фирм — на 1,5% после снижения цен на нефть из-за беспокойства насчет спроса в Китае.

Судоходный сектор потерял 4,08% и возглавил снижение среди 33 субиндексов Токийской фондовой биржи.

Акции Mitsui O.S.K. Lines подешевели на 4,12% и возглавили падение в Nikkei. Бумаги Nippon Yusen потеряли 4,09%, акции Kawasaki Kisen Kaisha — 3,98%.

Бумаги SoftBank Group опустились на 2,56% после того, как Financial Times сообщила, что фонд Elliott Management продал почти все принадлежащие ему акции компании.

Акции Istyle достигли дневного лимита роста, поднявшись на 27,3% после того, как Amazon решила купить 36,95% бумаг компании.

Бумаги JAFCO Group подскочили на 12,37%. Группа акционеров при поддержке известного инвестора-активиста "намекнула", что может купить мажоритарную долю в венчурной компании.