МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы растут во вторник на ослаблении общеевропейской валюты по отношению к доллару, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи АТР закрылись в основном ростом вслед за рынками США

По состоянию на 13.29 мск индекс FTSE 100 увеличивается на 0,56%, до 7551,08 пункта, французский CAC 40 — на 0,29%, до 6588,90 пункта, немецкий DAX — на 0,55% до 13891,95 пункта.

Рост европейских фондовых индексов связан во многом с ослаблением европейской валюты — курс евро к доллару снижается на 0,29% и составляет 1,0131. Ослабление евро поддерживает относительный доход европейских компаний-экспортёров.

Курс евро в свою очередь снижается на макроэкономической статистике из Европы — ранее во вторник стало известно, что дефицит внешнеторгового баланса еврозоны в июне сократился до 24,6 миллиарда евро с 26,3 миллиарда в мае, в то время как аналитики ожидали дефицита на уровне в 20 миллиардов евро. И помимо этого, индекс доверия инвесторов к экономике Германии упал до 55,3 пункта — минимум с 2008 года.

Рост доходов европейских компаний-экспортёров подтверждается ростом индекса горнодобывающих компаний Stoxx 600 Basic Resources PR (SXPP) — показатель растёт на 2,27%. Акции горнодобывающей компании Glencore, входящие в индекс, растут в цене на 3,77%, акции British Petroleum — на 0,66%, ArcelorMittal — на 1,95%, Rio Tinto PLC — на 2,43%.