МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы во вторник преимущественно снижаются на сохраняющейся неопределенности вокруг инфляции и курса монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Фьючерсы на фондовые индексы США слабо снижаются во вторник днем

По состоянию на 17.04 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,06%, до 33933,65 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снижался на 0,71%, до 13035,02 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,19%, до 4289,03 пункта.

Инвесторы по-прежнему сфокусированы на динамике потребительских цен в мире и дальнейших решениях мировых центробанков. Так, например, годовая инфляция по итогам июля в США замедлилась, однако все больше аналитиков говорят о том, что данных за один месяц мало, чтобы говорить о пике инфляции и возможном смягчении политики ФРС.

"Для этого нужно время, поскольку необходимы несколько обнадеживающих статистик, чтобы назвать борьбу центробанков с инфляцией успешной", — цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс аналитика Swissquote Bank Ипек Озкардескую (Ipek Ozkardeskaya).

Трейдеры также во вторник оценивают статистику. Так, количество новых домов в США, строительство которых было начато в июле, сократилось больше прогноза – до 1,446 миллиона. А объем промышленного производства в США в июле вырос на 0,6% к июню, при этом аналитики ждали увеличения показателя на 0,3%.