Фондовые индексы США в основном снижаются на неопределенности вокруг инфляции
МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы во вторник преимущественно снижаются на сохраняющейся неопределенности вокруг инфляции и курса монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.04 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,06%, до 33933,65 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снижался на 0,71%, до 13035,02 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,19%, до 4289,03 пункта.
Инвесторы по-прежнему сфокусированы на динамике потребительских цен в мире и дальнейших решениях мировых центробанков. Так, например, годовая инфляция по итогам июля в США замедлилась, однако все больше аналитиков говорят о том, что данных за один месяц мало, чтобы говорить о пике инфляции и возможном смягчении политики ФРС.
"Для этого нужно время, поскольку необходимы несколько обнадеживающих статистик, чтобы назвать борьбу центробанков с инфляцией успешной", — цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс аналитика Swissquote Bank Ипек Озкардескую (Ipek Ozkardeskaya).
Трейдеры также во вторник оценивают статистику. Так, количество новых домов в США, строительство которых было начато в июле, сократилось больше прогноза – до 1,446 миллиона. А объем промышленного производства в США в июле вырос на 0,6% к июню, при этом аналитики ждали увеличения показателя на 0,3%.
https://1prime.ru/Index/20220816/837802175.html