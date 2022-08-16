МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы завершили торги вторника ростом, игнорируя слабую статистику по региону, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы США во вторник в основном снижаются

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,36% — до 7536,06 пункта, французский CAC 40 — на 0,34%, до 6592,98 пункта, немецкий DAX — на 0,68%, до 13910,12 пункта.

Рынки Европы закрылись в плюсе во вторник, несмотря на слабую внутреннюю статистику. Так, индекс доверия инвесторов к экономике Германии в августе снизился до минимума с 2008 года, показатель упал до минус 55,3 пункта с минус 53,8 пункта в июле.

А дефицит внешнеторгового баланса еврозоны в июне сократился меньше прогноза — до 24,6 миллиарда евро с 26,3 миллиарда в мае.

Определенную поддержку рынкам оказал подъем индекса горнодобывающих компаний Stoxx 600 Basic Resources PR на 3,2%. Акции таких компаний, входящих в индекс, как Glencore, ArcelorMittal, BHP Group и Rio Tinto подорожали на 4%, 3,1%, 5,5% и 3,9% соответственно.