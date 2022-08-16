МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы завершили торги вторника ростом, игнорируя слабую статистику по региону, свидетельствуют данные торгов.

Котировки акций компании Facebook, показанные на информационной панели биржи NASDAQ

Фондовые индексы США во вторник в основном снижаются

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,36% — до 7536,06 пункта, французский CAC 40 — на 0,34%, до 6592,98 пункта, немецкий DAX — на 0,68%, до 13910,12 пункта.

Рынки Европы закрылись в плюсе во вторник, несмотря на слабую внутреннюю статистику. Так, индекс доверия инвесторов к экономике Германии в августе снизился до минимума с 2008 года, показатель упал до минус 55,3 пункта с минус 53,8 пункта в июле.

А дефицит внешнеторгового баланса еврозоны в июне сократился меньше прогноза — до 24,6 миллиарда евро с 26,3 миллиарда в мае.

Определенную поддержку рынкам оказал подъем индекса горнодобывающих компаний Stoxx 600 Basic Resources PR на 3,2%. Акции таких компаний, входящих в индекс, как Glencore, ArcelorMittal, BHP Group и Rio Tinto подорожали на 4%, 3,1%, 5,5% и 3,9% соответственно.