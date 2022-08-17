МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду в основном выросли, трейдеры продолжают оценивать экономические перспективы Китая, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи АТР в основном растут на ожиданиях роста экономики Китая

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,45%, до 3 292,53 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,69%, до 2 242,45 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,46%, до 19 922,45 пункта. Южнокорейский KOSPI опустился на 0,67%, до 2 516,47 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — увеличился на 0,31%, до 7 127,7 пункта; японский Nikkei 225 поднялся на 1,23%, до 29 222,77 пункта.

Во вторник премьер-министр Госсовета КНР Ли Кэцян призвал руководителей ключевых для китайской экономики провинций координировать меры борьбы с ковидом исходя из необходимости восстановления экономики. Ожидание мер господдержки трейдеры восприняли позитивно.

Мировые инвесторы также ожидают публикации протокола июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США позднее в среду. В документе могут содержаться подсказки по поводу дальнейшей политики Федрезерва.