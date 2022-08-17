МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы в среду опускаются, рынки продолжают ожидать публикацию протокола Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов. Представитель ФРС призвал к продолжению повышения ставок

По состоянию на 14.24 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,55%, до 33 930 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,83%, до 13 544,75 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,75%, до 4 275,25 пункта.

Трейдеры ожидают позднее в среду публикацию протокола июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Документ может содержать сигналы по поводу дальнейшей монетарной политики регулятора, в том числе изменения ключевой ставки. Ставка ФРС уже была повышена четыре раза подряд на фоне высокой инфляции, причем летом было два повышения сразу на 75 базисных пунктов.

"Инвесторы будут искать в протоколе любые подсказки, которые бы указывали на то, что Федрезерв может сейчас замедлить повышение ставки, когда инфляция начинает замедляться", — сообщила порталу MarketWatch основатель и инвестиционный менеджер AlphasFuture LLC Гиту Шарма (Geetu Sharma).