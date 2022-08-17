Фьючерсы на фондовые индексы США в минусе перед выходом протокола ФРС
Фьючерсы на основные фондовые индексы США в минусе перед выходом протокола ФРС
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы в среду опускаются, рынки продолжают ожидать публикацию протокола Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов.
По состоянию на 14.24 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,55%, до 33 930 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,83%, до 13 544,75 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,75%, до 4 275,25 пункта.
Трейдеры ожидают позднее в среду публикацию протокола июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Документ может содержать сигналы по поводу дальнейшей монетарной политики регулятора, в том числе изменения ключевой ставки. Ставка ФРС уже была повышена четыре раза подряд на фоне высокой инфляции, причем летом было два повышения сразу на 75 базисных пунктов.
"Инвесторы будут искать в протоколе любые подсказки, которые бы указывали на то, что Федрезерв может сейчас замедлить повышение ставки, когда инфляция начинает замедляться", — сообщила порталу MarketWatch основатель и инвестиционный менеджер AlphasFuture LLC Гиту Шарма (Geetu Sharma).
https://1prime.ru/Index/20220817/837811744.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.