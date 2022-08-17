МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы снижаются в среду, трейдеры оценивают результаты финансовой отчетности, а также ожидают публикации протокола июльского заседания Федеральной резервной системы США, свидетельствуют данные торгов. Фьючерсы на фондовые индексы США в минусе перед выходом протокола ФРС

По состоянию на 16.42 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,58%, до 33955,12 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,17%, до 12949,12 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,88%, до 4267,14 пункта.

Так, выручка американского ритейлера Target по итогам второго квартала оказалась ниже прогнозов аналитиков и составила 25,65 миллиарда долларов. А чистая прибыль упала почти в 10 раз – до 183 миллионов долларов. Акции Target дешевеют на 3,8%.

Инвесторы также обратили внимание на статистику по стране. Объем розничных продаж в США в июле не изменился по сравнению с июнем при ожидавшемся его росте на 0,1%.

Позднее в среду будет опубликован протокол июльского заседания Федрезерва США, в котором трейдеры будут искать подсказки относительно дальнейших действий регулятора.

"Мы ожидаем, что протокол будет иметь "ястребиный" уклон. Мы не удивимся, если протокол покажет, что в июле рассматривалось повышение (ставки — ред.) на 100 базисных пунктов", — цитирует агентство Франс Пресс валютного аналитика Commonwealth Bank Кэрол Кун (Carol Kong).