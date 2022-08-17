Фондовые индексы Европы снизились, DAX упал на два процента после отчетности Uniper
МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы завершили торги среды снижением, сильнее всего опустился немецкий DAX после публикации отчетности Uniper, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,27% — до 7515,75 пункта, французский CAC 40 — на 0,97%, до 6528,32 пункта, немецкий DAX — на 2,04%, до 13626,71 пункта.
Международный энергетический концерн Uniper ранее в среду сообщил, что его чистый убыток за первое полугодие составил 12,4 миллиарда евро после чистого убытка в 20 миллионов евро годом ранее. Акции компании обвалились в цене на 12%.
Трейдеры также обратили внимание на статистику по потребительским ценам в Великобритании. Годовая инфляция в Британии по итогам июля ускорилась до рекордных с 1982 года 10,1% с 9,4% месяцем ранее.
"Инвесторам становится все труднее оправдывать поддержание оптимистичного видения рынка акций, учитывая сложный макроэкономический прогноз", — сказал агентству Франс Пресс рыночный аналитик City Index Фавад Разакзада (Fawad Razaqzada).
https://1prime.ru/Index/20220817/837816293.html