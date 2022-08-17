МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы завершили торги среды снижением, сильнее всего опустился немецкий DAX после публикации отчетности Uniper, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы США снижаются на корпоративной отчетности

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,27% — до 7515,75 пункта, французский CAC 40 — на 0,97%, до 6528,32 пункта, немецкий DAX — на 2,04%, до 13626,71 пункта.

Международный энергетический концерн Uniper ранее в среду сообщил, что его чистый убыток за первое полугодие составил 12,4 миллиарда евро после чистого убытка в 20 миллионов евро годом ранее. Акции компании обвалились в цене на 12%.

Трейдеры также обратили внимание на статистику по потребительским ценам в Великобритании. Годовая инфляция в Британии по итогам июля ускорилась до рекордных с 1982 года 10,1% с 9,4% месяцем ранее.

"Инвесторам становится все труднее оправдывать поддержание оптимистичного видения рынка акций, учитывая сложный макроэкономический прогноз", — сказал агентству Франс Пресс рыночный аналитик City Index Фавад Разакзада (Fawad Razaqzada).